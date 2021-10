Rouen : il le menace avec une pince et lui vole son téléphone

Mercredi 17 juin, peu avant minuit, Police Secours est requis par un homme pour se rendre place des Emmurées. En arrivant sur les lieux, les policiers prennent contact avec un homme né en 1988 qui affirme s'être fait voler son téléphone portable par un individu après s'être fait menacer avec une pince coupante. Il donne le signalement de son agresseur.

Les policiers procèdent à des recherches et aperçoivent un individu qui tente de se débarrasser d'un téléphone portable de marque Samsung. L'individu, né en 1998 et demeurant à Rouen, a été interpellé et placé en garde à vue.