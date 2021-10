Berlin (AFP). Grèce: Merkel persuadée qu'un accord est encore possible

La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite "persuadée" jeudi matin qu'un accord entre la Grèce et ses créanciers était "encore possible". "Je reste persuadée que là où il y a une volonté, il y a un chemin", a affirmé Mme Merkel dans une allocution devant les députés allemands du Bundestag, et "si les responsables grecs ont cette volonté, un accord reste possible". Mais pour cela la Grèce doit "s'atteler de manière décidée" aux réformes structurelles promises à ses partenaires, a-t-elle dit.

