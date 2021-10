The Voice Tour au Zénith de Rouen

Ce spectacle met en scène les huit talents désignés par Florent Pagny, Mika, Zazie et Jenifer, les quatre coachs de la dernière saison au cours des quarts de finale. La tournée estivale réunit donc sur scène Lilan Renaud, le grand gagnant de cette saison, Anne Sila, Camille Lellouche, Hiba Tawaj, David Thibault, Côme, Battista Acquaviva et Guilhem Valayé. L'émission reste un exceptionnel tremplin pour ces jeunes artistes. Kenji Girac, le gagnant 2014 a enregistré 800 000 ventes pour son single publié un mois seulement après sa victoire à l'émission. Lilian Renaud vient quant à lui de signer un contrat avec Universal et prépare actuellement son premier album.

Pratique. Samedi 20 juin à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 29 à 45€. www.citylive.trium.fr