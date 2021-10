Paris (AFP). Top départ du bac avec la philo: l'art, la politique ou la conscience...

"Suis-je ce que mon passé a fait de moi?", "la politique échappe-t-elle à l?exigence de vérité?" C'est parti depuis mercredi 08H00 pour le marathon du baccalauréat, avec la traditionnelle épreuve de philisophie. Si ces questions ne les inspirent pas, les postulants peuvent choisir de disserter sur un texte de Tocqueville (série littéraire, L) Ciceron (série scientifique, S) ou Spinoza (série économique et sociale, ES). Avant d'entrer dans la salle d'examen du lycée privé Saint-Vincent à Rennes, Gaëlle, en terminale littéraire, confiait qu'elle aimerait tomber sur "la liberté ou l'art". Elle devrait donc être ravie en découvrant l'un des sujets de sa série: "Suis-je ce que mon passé à fait de moi?". Lina et Marie-Cécile, en terminale S au lycée Léon Blum à Créteil (Val-de-Marne), s'étaient donné rendez-vous pour arriver ensemble au centre d'examn. Elles souhaitaient aussi plancher sur sur la liberté mais "n'oseront pas parler de Charlie Hebdo". "Trop risqué, trop récent, il vaut mieux parler des anciens philosophes", glissent-elles. En Métropole, les candidats du bac général planchent jusqu'à 12H00. Ceux de la voie technologique composeront en philosophie à partir de 14H00. Pour la voie professionnelle, ça a démarré à 09H30 par le français. Au total, 684.734 candidats entament un marathon de six jours d'épreuves, jusqu'au 24 juin pour les écrits, dans plus de 4.200 centres d'examen. Toujours à Créteil, juste avant de franchir les portes, Valentin écoute du hard rock: "Il faut venir en guerrier!", lance-t-il. Détendu, il vient "juste pour pointer" car "le travail a été fait toute l'année, ce n'est plus le moment de réfléchir, alea jacta est!" Cet examen, point final de la scolarité et sésame pour les études supérieures, "est un événement pour la France entière", a déclaré sur RTL la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. "Pour les élèves, leurs parents mais aussi la Nation." Mais, comme chaque année, certains ont relancé le débat sur son utilité. Il faut réformer le bac, "une trop grosse machine", en augmentant la part du contrôle continu, a ainsi estimé le président du MoDem,François Bayrou, ex-ministre de l'Education, tout en reconnaissant l'avoir longtemps défendu pour son "aspect initiatique". - Au milieu, la Fête de la musique - Cette année, les candidats auront un motif de stress de moins que leurs prédécesseurs, perturbés par une grève SNCF. L'édition 2015 constituera néanmoins un défi pour les musulmans car elle coïncide avec le début, jeudi, du ramadan: d'après la tradition les examens ne sont pas un motif valable pour s'abstenir de jeûner. "Il peut cependant y avoir des situations où la personne n'arrive pas à assumer le jeûne. A l'impossible nul n'est tenu", dit Anouar Kbibech, prochain président du Conseil français du culte musulman (CFCM). Autre particularité, une coupure de deux jours en plein milieu des écrits, pendant laquelle se déroulera, dimanche, la Fête de la musique. Le docteur Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil, recommande de garder le même rythme le week-end et "d'être au lit à minuit" dimanche. L'institution fait la chasse aux tricheurs, qui ne représentent qu'une proportion très marginale des candidats, environ 0,1 pour 1.000 selon le ministère de l'Éducation. Des appareils de détection de connexion via les téléphones, tablettes ou montres connectées, sont répartis de manière aléatoire dans les salles d'examen. Les sanctions sont lourdes, jusqu'à l'interdiction de passer le bac ou tout autre diplôme du supérieur pendant cinq ans. Toute rumeur de fraude ou de fuites - phénomène récurrent sur internet - déclenche une enquête de police. En Belgique, les candidats au bac local ont été dispensés mardi d'une partie de l'épreuve d'histoire qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Les candidats français sauront le 7 juillet s'ils ont décroché leur diplôme du premier coup, s'ils passent le rattrapage (avec une moyenne supérieure ou égale à 8/20 mais inférieure à 10) ou s'ils sont recalés. L'année dernière, le taux de réussite au bac s'est élevé à 88% toutes voies confondues.

