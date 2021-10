Sortie cinéma : Vice-Versa

Dans sa tête, c'est la pagaille, car dans la tour de contrôle de ses émotions, tout le monde s'agite : Joie, Peur, Dégoût, Colère et Tristesse ne savent plus où donner de la tête. Et c'est pire lorsque la fillette arrive dans sa nouvelle maison, car Joie et Tristesse se sont égarées dans les méandres du pays de l'Imagination, en laissant les commandes à Peur, Dégoût et Colère.

Attention, chef-d'œuvre ! De la première à la dernière image, ce film d'animation, produit par Pixar, est éblouissant de beauté, d'originalité et de drôlerie. C'est en observant sa fillette grandir que Pete Docter a eu l'idée d'explorer les arcanes de son cerveau et de ses émotions. Avec "Là-haut", en 2009, il avait déjà fait voler la maison de son héros suspendue à des ballons. Ici, chacune des émotions de sa jeune héroïne est incarnée par un personnage haut en couleur.

Certes, l'histoire risque d'être un peu complexe pour les petits (et, parfois, pour les adultes !), mais on se laisse volontiers emporter par ce flot d'événements et de gags d'une inventivité étonnante. Surtout, ce film très brillant montre à quel point il est important d'apprendre à contrôler ses émotions.

Une jolie morale pour un film qui fera date dans l'histoire de l'animation.

Animation américaine. De Pete Docter, avec les voix de Amy Poehler/Charlotte Le Bon (Joie), Phyllis Smith/Marilou Berry (Tristesse), Mindy Kaling/ Mélanie Laurent (Dégoût), Bill Hader/Pierre Niney (Peur), Lewis Black/Gilles Lellouche (Colère), Kaitlyn Dias (Riley) (1h34).