Les Pen Duick d'Eric Tabarly en escale à Cherbourg

Ce sont des bateaux mythiques, conçu et barrés par le skipper Eric Tabarly, spécialiste de la course en solitaire, disparu tragiquement en mer en 1998. Deux Pen Duick seront en escale au port Chantereyne de Cherbourg du lundi 22 au jeudi 25 juin. Il sera d'ailleurs possible de les visiter mardi et mercredi.

Le Pen Duick III, construit en 1967, long de 17,45 m, a remporté de nombreuses courses comme la Sydney-Hobart ou le Fastnet.



Le Pen Duick VI, lui, a été construit en 1973 et mesure 22,25 m de long. Un voilier qui a remporté le Triangle de l’Atlantique et la Transat en solitaire de 1976. La légende raconte que c'est Olivier de Kersauson qui a sculpté sa barre en une forme plus que suggestive...



Pratique. Pour visiter les Pen Duick, rendez-vous le mardi 23 et le mercredi 24 juin, de 17h30 à 18h30. Gratuit.