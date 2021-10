Paris (AFP). Philosophez maintenant! Top départ du baccalauréat à 08H00

Fini les révisions, les choses sérieuses commencent: la traditionnelle épreuve de philosophie donne ce mercredi à 08H00 le coup d'envoi du baccalauréat 2015, dont le calendrier a été revu avec un week-end de coupure au milieu de six jours d'écrits. En Métropole, les candidats du bac général plancheront les premiers, de 08H00 à 12H00. Ceux de la voie technologique composeront en philosophie à partir de 14H00. Pour la voie professionnelle, ça démarre à 09H30 par le français. Au total, 684.734 candidats vont entamer un marathon de six jours d'épreuves jusqu'au 24 juin pour les écrits, dans plus de 4.200 centres d'examen. L'épreuve inaugurale de philosophie est un rituel auquel les Français sont attachés, même si beaucoup de lycéens redoutent de se retrouver hors sujet, recueillir une note variable selon le correcteur, voire heurter ses opinions. En 2014, leurs aînés avaient disserté sur "Pourquoi chercher à se connaître soi-même?", "Doit-on tout faire pour être heureux?", "L'artiste est-il maître de son oeuvre?", ou expliqué des extraits d'une oeuvre de Platon, Descartes ou Hannah Arendt. Haytham, réfugié syrien qui passe le bac scientifique à Paris, espère "un sujet sur la liberté", notion qu'il a réellement découvert en France, lui qui en Syrie devait "réciter chaque jour par coeur des citations de Bachar, ou Hafez al-Assad, sans oublier d'ajouter +l'éternel+ devant chaque phrase". Pour Isabelle, 52 ans, qui passe dans le Var un bac "technicienne de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques", le diplôme est l'étape à franchir pour décrocher un travail stable chez GrDF. Le bac est synonyme d'angoisse pour les candidats, leurs familles et leurs professeurs. Il s'agit d'obtenir, si possible avec mention, le diplôme indispensable pour finaliser une inscription dans une formation sélective (classe préparatoire, IEP), entrer à l'université, ou bien, pour une partie des bacheliers professionnels, se lancer dans la vie active. Il existe une forte pression sociale pour décrocher son bac, quand les trois quarts d'une classe d'âge l'obtiennent. - Au milieu, la Fête de la musique - Cette année, les candidats auront un motif de stress de moins que leurs prédécesseurs, qui avaient démarré l'examen en pleine grève SNCF. L'édition 2015 constituera néanmoins un défi pour les musulmans car elle coïncide avec le début du ramadan. Or d'après la tradition les examens ne sont pas un motif valable pour s'abstenir de jeûner. "Il peut cependant y avoir des situations où la personne n'arrive pas à assumer le jeûne. A l'impossible nul n'est tenu", dit Anouar Kbibech, prochain président du Conseil français du culte musulman (CFCM), comme en écho à un passage du Coran ("Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté"). Autre particularité, une coupure de deux jours en plein milieu des écrits, pendant laquelle se déroulera, dimanche, la Fête de la musique. Le docteur Sylvie Royant-Parola, spécialiste du sommeil, recommande de garder le même rythme le week-end et "d'être au lit à minuit" dimanche. Comme chaque année depuis 2012, l'institution fait la chasse aux tricheurs, qui ne représentent qu'une proportion très marginale des candidats, environ 0,1 pour 1.000 selon le ministère de l'Éducation. Des appareils de détection de connexion via les téléphones, tablettes ou montres connectées, sont répartis de manière aléatoire dans les salles d'examen. Les sanctions sont lourdes, jusqu'à l'interdiction de passer le bac ou tout autre diplôme du supérieur pendant cinq ans. Toute rumeur de fraude ou de fuites -- phénomène récurrent sur internet -- déclenche une enquête de police. En Belgique, les candidats à l'équivalent local du bac ont été dispensés mardi d'une partie de l'épreuve d'histoire parce qu'elle avait fuité sur les réseaux sociaux. Les candidats français sauront le 7 juillet s'ils ont décroché leur diplôme du premier coup, s'ils passent le rattrapage (avec une moyenne supérieure ou égale à 8/20 mais inférieure à 10) ou s'ils sont recalés. L'année dernière, le taux de réussite au bac s'est élevé à 88% toutes voies confondues: 91% pour le bac général, 90,7% pour le bac technologique et 82,2% pour le bac professionnel.

