Deux frères jugés aux Assises pour vol avec arme

Ils risquent gros. Très gros : l'un encourt 20 ans de réclusion criminelle, et son aîné, multirécidiviste, risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux frères se sont rendus coupables de braquages. Une spirale infernale dans laquelle on a frôlé le drame à plusieurs reprises. Le 25 février 2011, le binôme est soi-disant en quête de ferraille. Il est tard. Il fait nuit. En traversant Feugrolles-Bully, au sud de Caen, ils repèrent un camion pizza.

On va le braquer

"On va le braquer" dit, en plaisantant, le plus jeune. Car le duo se promène avec une arme : un fusil à pompe 22 long rifles, canon et crosse sciés, dangereuse jusqu'à 1500 mètres de distance. Dans la boîte à gant de leur vieille Golf Rouge, il y a, bien sûr, une boîte de cartouches.

Le plus jeune s'avance armé vers le camion pizza, mais il renonce au dernier moment.

Le plus vieux fait feu. La balle passe à 40cm de la tête du pizzaïolo ambulant qui, sous la contrainte, donne sa caisse aux deux malfaiteurs. Ils prennent le temps de ramasser la douille, avant de s'enfuir et de jouer l'argent au casino, à Deauville. La balle à laissé un trou dans le toit du camion, qu'elle a intégralement traversé.

Autre braquage une semaine plus tard

Le 3 mars, cette fois-ci dans l'Orne, à Bazoches au Houlme, les 2 frères seraient à nouveau en quête de ferraille. Il est 22 heures. Presque l'heure de la fermeture du bar-tabac-épicerie, leur nouvelle cible. Les frères sont armés et cagoulés. Mais le buraliste fait face. La encore, le plus âgé tire. Un coup, ou deux. Mais cette fois, il blesse le commerçant, une balle traverse son pied. La victime ne s'affole pas et parvient à mettre ses agresseurs en fuite.

"Ca avait marché la semaine d'avant. Je voulais pas le blesser. Le premier coup avait été facile, mais le deuxième coup, ça n'a pas été pareil" explique l'aîné à l'audience, alors que le benjamin s'embrouille. "On était à la chasse aux lapins, tente-t-il d'expliquer au président du tribunal, qui, hilarre, n'est pas dupe. "Vous allez à la chasse à 22 heures avec une cagoule et un fusil à canon scié ?"

Trop bavards ?

Les versions du plus jeune des frères ont varié au fil de l'instruction : chasse au lapin, tentative de trouver de la ferraille, alors que le plus âgé, qui a tout nié au début de l'enquête, est resté constant dans ses déclarations.

L'un des deux accusés se vantera un peu trop de ses exploits, à Falaise. Un client du bar-tabac-épicerie révélera le nom des deux jeunes, qui seront confondus par la gendarmerie. L'arme, elle, n'a jamais été retrouvée.

Les réquisitions de l'avocate générale sont attendues ce mercredi 17 juin, à la mi-journée, et le verdict devrait tomber dans la soirée.