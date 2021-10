New York (AFP). Le milliardaire Donald Trump, candidat à la présidence américaine

Le milliardaire américain Donald Trump, 69 ans, s'est à son tour lancé mardi dans la course à la présidentielle américaine, promettant de rendre aux Etats-Unis sa grandeur. "Je suis officiellement candidat à la présidence des Etats-Unis, et nous allons rendre à notre pays sa grandeur", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement à New York, depuis la Trump Tower sur la 5e avenue. M. Trump a vivement critiqué les dirigeants américains, tous "stupides" selon lui, et "contrôlés par les lobbies et les intérêts spéciaux". "Notre pays a de vrais problèmes", a-t-il déclaré. "Nos ennemis deviennent plus forts, et nous devenons plus faibles". M. Trump, personnage au franc-parler très connu aux Etats-Unis, avait déjà souvent envisagé de se présenter à la présidence, en 1988, 2000, 2004 et 2012, mais y avait renoncé et avait soutenu pour la dernière élection le candidat républicain Mitt Romney. Il a bâti sa fortune dans l'immobilier. C'est aussi le propriétaire de l'organisation Miss Univers, et le producteur d'une émission télévisée "the Apprentice".

