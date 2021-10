Le milliardaire américain Donald Trump, 69 ans, s'est à son tour lancé mardi dans la course à la présidentielle américaine. "Je suis officiellement candidat à la présidence des Etats-Unis, et nous allons rendre à notre pays sa grandeur", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement à New York, après avoir vertement critiqué les dirigeants américains, selon lui contrôlés par "les intérêts spéciaux".

