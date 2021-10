Rouen : ivres, ils jettent des canettes de bière sur les pompiers

Les sapeurs-pompiers interviennent peu avant 2h du matin lundi 8 juin pour un incendie de poubelle rue de Grieu à Rouen. Leur intervention est gênée par trois individus alcoolisés qui les outragent, notamment en leur jetant des canettes de bière vides. Les pompiers utilisent alors leur lance incendie pour les évincer. En retour, les agresseurs aspergent les pompiers de bombe lacrymogène avant de se réfugier dans un appartement.

Le groupe de voie publique de la sûreté départementale se saisit des faits et interpelle dans la matinée du lundi 8 juin deux individus à leur domicile. Ces derniers reconnaissent les faits mais refusent de donner l'identité du troisième. lls ont justifié leurs actes par leur alcoolisation et la bêtise. Nés en 1989 et 1985, ils ont été déférés le vendredi 12 juin et ont reçu une convocation par procès verbal pour l'audience du 9 juillet.