Rouen : ils cultivaient des kilos de cannabis dans leur cave

Lundi 15 juin dans la nuit, Police Secours patrouille rue Tabouret à Rouen lorsque les policiers aperçoivent deux individus arroser des plants de cannabis dans une cave. La Brigade Anti-Criminalité vient en renfort et se planque sur les lieux. Les deux jeunes sont interpellés lorsqu'ils ressortent de la cave.

108 plants de cannabis

Lors de la perquisition de la cave, les policiers constatent la pousse de 108 plants de cannabis, répartis dans deux pièces différentes. Les deux jeunes ont avoué avoir commencé la culture deux mois auparavant mais que cette dernière est uniquement destinée à leur consommation personnelle. Les forces de l'ordre ont retrouvé pour environ 3 000€ de matériel de culture et récolté 12kg d'herbe humide soit 3kg de cannabis.

Les deux individus, âgés de 20 et 29 ans et tous deux cuisiniers à Rouen, avaient donné des noms à leurs plants. Ainsi, "Joey Starr", côtoyait "Bibiche", qui poussait tranquillement à côté de "Bob Marley". Ils ont reçu une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour usage et détention de stupéfiants pour le 28 septembre prochain.