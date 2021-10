Beyrouth (AFP). Syrie: les forces kurdes ont repris la quasi-totalité de Tall Abyad à l'EI (ONG)

Les forces kurdes de Syrie ont repris la quasi-totalité de la ville de Tall Abyad au groupe Etat islamique (EI), a annoncé une ONG, quelques heures après la conquête par les Kurdes du poste-frontière voisin menant à la Turquie. "Les combattants kurdes contrôlent presque totalement Tall Abyad", a affirmé Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), organisation basée en Grande Bretagne qui s'appuie sur un vaste réseau de militants en Syrie. Il ne subsiste que de "petites poches de résistance, car des groupes de combattants de l'EI sont toujours coincés à l'intérieur de la ville", selon lui. Au moins 40 membres de l'EI ont trouvé la mort en tentant de fuir Tall Abyad, encerclée par les Unités de protection du peuple kurde(YPG), a-t-il précisé. Les forces kurdes ont coupé lundi la route reliant Tall Abyad à Raqa, principal fief de l'EI en Syrie, situé 80 km plus au sud. Il s'agit d'un coup dur pour l'organisation extrémiste qui faisait transiter via Tall Abyad armes et combattants vers les territoires qu'elle contrôle en Syrie.

