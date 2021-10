Paris (AFP). Air France: fermetures de lignes et mesures d'économies pour tenir ses objectifs financiers

La compagnie aérienne Air France (filiale d'Air France-KLM) a annoncé lundi une série de mesures d'économies immédiates, dont des fermetures de lignes et des baisses de fréquence sur certains vols long courrier, pour tenir ses objectifs de réduction de coûts en 2015. Les mesures d'adaptation immédiates incluent notamment la fermeture à l'hiver 2015 de quatre lignes déficitaires (Stavanger, Vérone, Vigo, Kuala Lumpur), et des réductions de fréquences ou de modules sur d'autres lignes fortement affectées (Japon, Brésil, Russie), a indiqué la compagnie aérienne. De nouvelles initiatives de réduction des dépenses externes et des achats généraux seront également mises en oeuvre, "pour un impact estimé en année pleine de 80 millions d'euros", a ajouté Air France dans un communiqué. La compagnie aérienne, en difficultés financières, ajoute avoir lancé en parallèle une revue détaillée de son plan d'investissement, qui porte notamment sur la sortie anticipée d'un troisième Airbus A340 et des scénarios de report de livraisons d'avions long-courrier (Airbus A350 et Boeing 787). Le groupe, qui regrette "l'absence de progrès" avec le SNPL, syndicat majoritaire chez les pilotes, indique par ailleurs avoir engagé "une procédure juridique en référé à l'encontre de ce syndicat afin d'obtenir la mise en ?uvre de ces dernières mesures". Le plan de restructuration de la compagnie prévoyait en effet que toutes les catégories de personnel réalisent 20% de gains de productivité en 2015. Selon Air France, les pilotes n'ont atteint que 13% de gains, soit 130 millions d'euros sur les 200 prévus. "A la fin du mois de septembre 2015, un point sera fait sur la situation économique de l'entreprise, sur l'état d'avancement des négociations et sur les souscriptions aux deux PDV (plans de départ volontaire, pour le personnel navigant commercial et le personnel au sol, ndlr) en cours", a indiqué le PDG d'Air France Frédéric Gagey, cité dans le communiqué. "Nous serons alors en mesure de décider des actions nécessaires pour l'avenir d'Air France", a-t-il ajouté.

