Le Ceser bas-normand milite pour une préfecture à Rouen et un conseil régional à Caen

Lundi 8 juin, le Conseil économique, social et environnemental (Ceser) de Haute-Normandie indiquait clairement sa préférence pour une capitale administrative unique en Normandie, regroupant la préfecture et le conseil régional. Il a, en ce sens, designé Rouen. Son avis, rendu nécessaire par la réglementation en cours dans le cadre de la réforme territorial voulue par le gouvernement, avait difficilement été adopté en interne avec 35 voix favorables sur 78.

Une semaine plus tard, le Ceser bas-normand, à son tour, a rendu sa copie. La répartition diverge avec unr préfecture à Rouen et un Conseil régional à Caen. Un schéma qui a été voté plus largement cet après-midi : 63 votes favorables sur 78. Pour Jean Callewaert, président du CESER bas-normand, Caen doit accueillir l'institution régional, malgré la divergence actuelle de point de vue entre Hauts et Bas-Normands :

Pour le Ceser de Basse-Normandie, un conseil régional à Caen, plutôt qu'à Rouen, est une nécessité pour trois raisons : la recherche d'un équilibre territorial, l'efficacité avec un service à moindre coût et la pertinence avec une proximité plus importante vis-à-vis de la population et des acteurs économiques. Par ailleurs, "la proximité relative de Rouen, métropole, avec Paris est de nature à faciliter les relations entre le gouvernement et le représentant de l'Etat dans la région Normandie." Ce sera à la future assemblée régionale élue en décembre prochain, de décider de l'emplacement de la préfecture, du Conseil régional et de l'hôtel de région.