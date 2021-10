Sans permis et ivre, il conduit une voiture volée à Saint-Etienne-du-Rouvray

Police Secours est en patrouille ce dimanche soir quand elle aperçoit un véhicule roulant ave cle coffre ouvert. Les policiers mettent le gyrophare pour contrôler l'automobiliste, qui se stationne immédiatement. Les forces de l'ordre lui demandent son permis de conduire et les papiers du véhicule. Le conducteur, âgé de 34 ans et habitant à Saint-Etienne-du-Rouvray, déclare ne pas avoir le permis et être en train de le passer et ne peut présenter de carte grise.

La voiture est passée au fichier des véhicules volés : il aété dérobé le samedi 13 juin au Val de Reuil. L'homme, également ivre, est interpellé et placé en gardeà vue. C'est la brigade de répression de la délinquance automobile qui se saisit de l'affaire.