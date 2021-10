Armés d'une batte, ils foncent en voiture sur un policier à Rouen

Dimanche 14 juin à 6h10 du matin, Police Secours est rue Jeanne d'Arc (à l'angle du quai de la Bourse) pour sécuriser les lieux suite à un accident matériel de circulation. Pendant ce temps, plusieurs véhicules attendent au feu rouge quai de la Bourse. L'un d'eux passe lentement pendant qu'un second véhicule se positionne derrière.

Un vitre brisée avec une batte

Les policiers s'approchent pour contrôler le véhicule qui a franchi le feu rouge. Mais à ce moment, le passager arrière de la seconde voiture sort, armé d'une batte de base-ball et vient briser la vitre du véhicule devant lui. Ce dernier prend la fuite pour éviter l'agression.

Un policier vient alors se positionner devant le second véhicule où s'est réfugié l'homme armé et fait signe au conducteur de s'arrêter. Celui-ci refuse et accélère même, fonçant délibérément sur l'agent de police qui évite de justesse la collision.

Trois interpellés

Les forces de l'ordre ont le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Son propriétaire est identifié : âgé de 27 ans, il habite à Malaunay. Il est interpellé à son domicile à 12h15 mais explique que ce n'est pas lui qui conduisait la voiture au moment des faits et indique un autre homme, âgé de 23 ans et domicilié au Houlme et lui aussi est interpellé quelques minutes plus tard. L'agresseur armé de la batte de baseball, âgé de 24 ans, est lui aussi arrêté. Tous les trois ont été placés en garde à vue.