Région Haute-Normandie : la vice-présidente Hélène Segura démissionne

La vice-présidente en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage, des formations sanitaires et sociales et des relations emploi formation avait reçu cette délégation de l'ancien président de Région Alain Le Vern en mars 2010.

Elle a ensuite été reconduite en octobre 2013 lorsque Nicolas Mayer-Rossignol a succédé à Alain Le Vern. Depuis 2014, Hélène Segura prépare les politiques de formation dans le cadre de la fusion des Normandie. Mais toutes ces fonctions prennent fin cette semaine. Hélène Segura explique : "Après cinq années d'un travail passionnant et fructueux, reconnu par les acteurs de l'emploi et de la formation et par les partenaires sociaux, j'ai naturellement posé ma candidature pour un second mandat de conseillère régionale de Normandie en vue des élections de décembre 2015. Elle n'a pas été retenue."

L'élue va plus loin et dénonce une "décision injuste et méprisante eu égard à mon investissement sans faille dans ma fonction pendant ces cinq années". Reste à savoir comment Nicolas Mayer-Rossignol va gérer cette situation, à six mois d'élections régionales où il espère une réelection.