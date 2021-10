Championnat de Normandie de Karting à Lessay : des pilotes très jeunes, déjà dans la compétition

Le circuit manchois de Lessay accueille ce dimanche, la 5ème et dernière manche du championnat de Normandie de karting. Une centaine de pilotes s’affrontent toute la journée dans différentes catégories,

Dès les premières heures de la matinée, les manches qualificatives pour les minimes et cadets…. Ils sont tous juenes, âgé de 8 / 10 ans et déjà des as au volant de ces petits bolides.

et il y les déçus, et les satisfaits…..

Ecoutez Hugo, Axel, Louis ou Arthur

