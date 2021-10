Paris (AFP). Alain Juppé candidat préféré de la droite et du centre pour la présidentielle

Alain Juppé (42%) est la personnalité souhaitée devant Nicolas Sarkozy (33%) comme candidate des Républicains à l'élection présidentielle de 2017, pour les sympathisants de la droite et du centre, selon un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. Il y a moins d'un mois, soit avant le congrès des Républicains qui s'est tenu le 30 mai, "dans notre première enquête, en avril, les pourcentages étaient exactement inversés, 42% pour Nicolas Sarkozy, 33% pour Alain Juppé," souligne le JDD qui qualifie ce changement "d'événement." "Comme si le Congrès des Républicains de la Villette avait davantage +servi+ ceux qui ont été la cible des sifflets que celui qui a remis le parti en état de marché", ajoute le journal. A la question : "quelle personnalité, parmi les suivantes, souhaiteriez-vous voir désignée comme candidate à l?élection présidentielle de 2017, à l?issue de la primaire organisée par Les Républicains les 20 et 27 novembre 2016 pour désigner son candidat à l?élection présidentielle", 42% des personnes interrogées ont choisi Alain Juppé devant Nicolas Sarkozy (33%), Bruno Le Maire (13%) et François Fillon (7%). Xavier Bertrand et Nathalie Kosciusko-Morizet arrivent ensuite avec tous les deux 2%, devant Hervé Morin (1%). L'enquête a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 9 juin 2015, auprès d?un échantillon de 625 sympathisants de droite et du centre, extrait d?un échantillon de 1.879 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire