Sortir dans l'Orne : lundi 15 juin

Vendredi, c'est le 2ème marché des producteurs de pays, organisé par la ville d'Alençon. Une vingtaine de producteurs ornais seront présents proposant de nombreux produits tels que fromages, pain, brioche, escargots, légumes, miel et savons. Un atelier culinaire sera proposé ainsi qu'une ambiance musicale. C'est ce vendredi de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.



Vendredi, c'est la Nuit des Sports à l'Aigle. L'occasion pour la ville de récompenser les sportifs de l'année. Rendez-vous, ce vendredi, dés 19h à la salle de Verdun à l'Aigle. C'est ouvert à tous, l'entrée est gratuite.



Tout ce week-end, c'est la 35ème course de côte régionale d'Exmes. Samedi place aux vérifications avant les essais dimanche matin et la course en 3 montées l'après-midi. C'est un parcours de 1500 m avec une pente moyenne. Départ de la course à 13h30 et remise des prix en début de soirée.