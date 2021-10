Don du sang : la journée mondiale des donneurs fêtée ce samedi

Comment célébrez-vous la journée mondiale des donneurs de sang samedi 13 juin ?

"Chaque année, nous célébrons les donneurs de sang. Cette année, le site de Saint-Sever ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 13 juin de 10h à 18h pour accueillir les donneurs et les personnes intéressées pour donner leur sang. Le site de Bois-Guillaume sera quant à lui ouvert de 8h à 14h. Ce sera l'occasion d'échanger et de faire connaître le don du sang. Si on peut donner de 18 à 70 ans, l’Établissement Français du Sang recherche particulièrement des personnes âgées entre 20 et 40 ans. Nous aimerions responsabiliser le public au fait qu'il est important d'offrir son sang lorsque cela est possible."

Comment se déroule un don de sang ?

"Cela dure entre 45 minutes et une heure en tout. Le donneur commence par se faire inscrire si c'est la première fois. Il doit notamment donner ses coordonnées pour que l'on puisse le joindre en cas de besoin. Ensuite, il doit répondre à un questionnaire anonyme. Puis, il rencontre un médecin de collecte qui revoit avec lui le questionnaire et vérifie que le donneur ne présente pas de contre-indication au don de sang. Si tout est bon, le donneur va en salle de prélèvement où il est pris en charge par une infirmière. Cette dernière peut être amenée à vérifier si la personne souhaitant offrir son sang ne présente pas d'anémie avec une piqûre au bout du doigt. Le don peut ensuite commencer et dure environ 15 minutes. À la suite du prélèvement, le passage par la case collation est obligatoire pour se restaurer et se réhydrater. C'est une étape essentielle, cela nous permet de nous assurer que le donneur va bien et reprend des forces."

Et ensuite, où va le sang collecté ?

"Les poches de sang sont amenées en laboratoire à Bois-Guillaume le jour même du prélèvement. Si le don est fait sur le site de Saint-Sever, des navettes circulent au cours de la journée pour amener le sang jusqu'au laboratoire. Ce dernier est systématiquement vérifié. On met tout en œuvre pour protéger le receveur."

Les besoins sont-ils couverts en Normandie ?

"En Normandie, nous avons besoin de 500 dons au quotidien pour combler les besoins (10 000 dons sont nécessaires au niveau national). Actuellement, les besoins sont couverts mais nous ne sommes pas en surstock. Nos besoins nécessitent que l'on ne relâche jamais nos efforts. L'été est une période plus difficile pour nous car beaucoup de personnes partent en vacances. Nous avons donc mis en place des collectes mobiles sur certaines destinations de vacances. Cela permet aux donneurs d'offrir leur sang pendant leurs congés. Et pour ceux qui ne peuvent pas donner leur sang, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent participer autrement, en devenant bénévole par exemple. Les bénévoles sont une aide à ne pas sous-estimer."

Vous souhaitez devenir bénévole à l'EFS ? Contacter le 02 35 60 07 98 ou dondusang.rouen@efs.sante.fr.