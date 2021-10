Kuala Lumpur (AFP). Malaisie: des touristes occidentaux ayant posé nus devant un mont sacré plaident coupable

Quatre touristes occidentaux ont plaidé coupable vendredi devant un tribunal en Malaisie pour avoir posé nus sur le mont Kinabalu, une exhibition dans lequel certains locaux voient l'origine du séisme qui a secoué la semaine dernière cette montagne sacrée sur l'île de Bornéo. Les prévenus - la Britannique Eleanor Hawkins, 24 ans, le Néerlandais Dylan Snel, 23 ans, et les frère et s?ur canadiens Lindsey Petersen, 23 ans, et Danielle Petersen, 22 ans - doivent répondre d'"actes obscènes dans un lieu public" devant un tribunal de Kota Kinabalu, capitale de l'Etat de Sabah. Ils risquent une peine de trois mois de prison ou une amende. Le jugement était attendu dans la soirée. Les prévenus figurent parmi un groupe de dix touristes dont les photos dans le plus simple appareil au sommet de la montagne se sont répandues sur les réseaux sociaux, provoquant la colère d'habitants de la région après le séisme de magnitude 6,0 qui a secoué le mont Kinabalu le 5 juin et fait 18 morts sur l'un des sommets les plus élevés d'Asie du Sud-Est. La montagne culminant à 4.095 mètres d'altitude est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et très prisée par les amateurs de trekking. Elle est sacrée pour la tribu Kadazan Dusun qui y vit et pense que c'est un lieu de repos pour les esprits. Arrivés menottés au tribunal face à une horde de journalistes, les deux hommes et deux femmes ont tous plaidé "coupable". Selon la lecture des faits qui leur sont reprochés, les touristes se sont lancés le défi d'enlever leurs habits pour voir qui pourrait résister à l'air froid au sommet de la montagne, ignorant les réprimandes de leur guide local. Les deux hommes étaient complètement nus tandis que les femmes étaient seins nus, selon l'accusation. Les quatre prévenus ont plaidé "coupable". La police a indiqué vendredi à l'AFP qu'elle recherchait toujours cinq autres suspects, mais que certains auraient déjà quitté l'Etat de Sabah. A la suite du séisme, l'un des plus forts recensés en Malaisie depuis des décennies, des utilisateurs de réseaux sociaux et des responsables malaisiens s'étaient concentrés sur les nudistes, certains suggérant que les agissements de ces touristes auraient provoqué la colère des esprits et entraîné le tremblement de terre.

