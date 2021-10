Forum Chine-Normandie : l'ambassadeur appelle les Chinois à investir en France

Zhai Jun, qui vante une croissance "plus efficiente, durable etinclusive" qu'auparavant dans son pays, appelle à renforcer la coopération entre la Chine et la France. "Les produits français connus pour leur excellente qualité vont séduire de plus en plus les consommateurs chinois. Nous souhaitons également une coopération renforcée dans les domaines de la santé, de l'environnement ou des énergies", annonce l'ambassadeur.

Zhai Jun appelle également les investisseurs chinois "attirés par les savoir-faire français à investir dans les entreprises françaises et à entrer dans leurs capitaux pour leur offrir une plus grande perspective de développement." Les investisseurs chinois ne sont pas les seuls à être concernés par l'appel de l'ambassadeur qui veut que "plus de Chinois viennent en France, à Paris mais aussi en Normandie." Une Normandie qui, selon le responsable, "possède un potentiel énorme".

Alors que les relations économiques se développent petit à petit entre la Normandie et la Chine - Haropa est considéré par les professionnels chinois comme le premier port européen - l'affirmation de Laurent Fabius comme quoi "l'avenir des relations entre la France et la Chine passe par les relations entre la Normandie et la Chine" peut laisser espérer des échanges plus forts encore dans les années à venir.