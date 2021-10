Laurent Fabius au forum Chine-Normandie pour vanter "la plus belle région de France"

Jeanne d'Arc, un mythe normand en Chine

Pour illustrer l'importance de la Normandie en Chine, Laurent Fabius a choisi un exemple concret : "Jeanne d'Arc est l'un des seuls grands personnages enseignés aux jeunes Chinois. Les autorités chinoises m'ont dit que les seuls personnages ou événements enseignés aux jeunes chinois sont Jeanne d'Arc, le général de Gaulle et la Commune de Paris."

Sur son investissement personnel avec la Chine

Le ministre a rappelé qu'il a effectué "trois déplacements en Chine" ces dernières années. "Il n'y a pas d'autre pays hors Union Européenne où je me suis autant déplacé ces dernières années. Et j'espère voir la région normande développer des liens de plus en plus étroits avec la Chine. La Chine et la Normandie sont des alliés naturels."

Sur les liens économiques à développer

Laurent Fabius appelle de ses voeux les potentiels investisseurs chinois à venir en France, y compris en Normandie, "puisque c'est la plus belle région de France, une région qui plaît aux Chinois", assure, avec le sourire, le ministre.

Sur les atouts de la Normandie

"La Normandie a toujours été ouverte sur l'extérieur et a un rôler à jouer dans la nouvelle route de la soie", avance Laurent Fabius qui rappelle les liens qu'a la région avec la Chine. "Le seul établissement où a étudié Deng Xiaoping (ancien n°1 de la République populaire de Chine) est situé en Normandie, à Bayeux. C'était en 1920-1921."

Sur les atouts de la Normandie, Laurent Fabius évoque "l'ouverture sur la mer. Rouen est d'ailleurs jumelée avec le port de Ningbo et Haropa est le premier point d'arrivée en France pour les produits chinois." Le ministre évoque des échanges "très dynamiques" entre la Chine et la Normandie : "L'école Neoma abritel'Institut Confucius où les étudiants, entrepreneurs de demain, apprennent le Chinois et seront imprégnés de la culture chinoise dès le début de leur formation universitaire."

Sur le tourisme

Enfin, Laurent Fabius évoque des "efforts à mener" concernant le tourisme. "Les touristes Chinois ne sont pas encore assez nombreux en Normandie. Ils visitent surtout Paris, mais la Normandie est aussi magnifique, c'est une destination exceptionnelle !"