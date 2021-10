Rouen : il vole le sac d'une femme malentendante

Jeudi 11 juin à 8h, le Centre d'Information et de Commandement est requis pour une femme qui se serait fait agresser rue de la Vicomté à Rouen. Une patrouille police secours se rend sur place et découvre que le mis en cause est retenu par deux passants.

Ces derniers expliquent aux policiers qu'une femme, née en 1973 et malentendante, a été projetée en avant par le mis en cause qui lui a dérobé son sac avant de prendre la fuite. Les deux témoins ont réussi à rattraper le voleur et a le retenir jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre.

La victime souffre de quelques légères blessures et a été prise en charge par le CHU. Le mis en cause, un homme né en 1993 et habitant du Havre, a été placé en garde à vue.