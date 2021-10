La série 1 de BMW : compacte, agile et attachante

Depuis 2004, la Série 1 incarne le modèle d’accès à BMW. Elle offre à présent un nouveau visage. L’ensemble de la face avant a été redessiné, troquant ses “yeux tristes” (double phare) et son fin museau par des éléments au design plus fort. Idem à l’arrière, où les feux, originellement verticalisés, sont devenus transversaux.

À l’intérieur s’enjolive d’une console centrale laquée noire ponctuée d’inserts chromés. Et toujours en série un bel écran central de 6,5 pouces. Sa molette de commande, ancrée entre les deux sièges avant, permet d’y entrer une destination en traçant des lettres sur le dessus avec un doigt !

Cinq finitions (Première, Lounge, Urban Chic, Sport et M Sport) peaufinent style extérieur, ambiance intérieure et dotation d’équipement. Autre nouveauté majeure: l’avènement de 3 cylindres 1.5 l. essence et diesel sur les versions d’accès, dont les émissions de CO2, très amoindries, sont favorables aux flottes. Tous remaniés, les autres moteurs gagnent aussi un peu de puissance et de sobriété.





Performances :

Carrosserie : berline 3 et 5 portes 5 places de 4,32 m de long.

Coffre 5 pl./2 pl. : 360/1.200 l.

Performances (données constructeur, pneus de 16’ pour 116d/118d/118i) : V Max : 200/212/210 km/h. 0-100 km/h : 10”3/8”3/8”5.

Conso moy. norm : 4,3-3,3-3,7/5-3,6-4,1/7-4,5-5,4 l./100.

Prix : 36 versions essence 3 et 5 portes de 22 950 € à 50.450 €. Et 64 versions turbo-diesel 3 et 5 portes de 23 100 € à 43 550 €. Versions 3 portes -750 €.