Lille (AFP). Carlton de Lille: le jugement pour DSK - EN DIRECT

09:58 - En théorie, DSK encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1,5 million d'euros. Mais le scénario le plus probable est le non lieu 09:52 - Le désormais célèbre Dodo la Saumure, copain d'enfance de René Kofjer, accompagné de Béatrice Legrain, sa compagne et partenaire en affaires, est lui aussi arrivé devant le palais. Il est le seul prévenu contre qui le parquet a requis de la prison ferme, un an, compte tenu de ses antécédents judiciaires. 09:51 - La lecture du délibéré devrait être très longue et pourrait durer deux bonnes heures selon un connaisseur du dossier. Le président du tribunal devrait, comme lors des audiences, procéder par cercles avec -dans le désordre - les gens du Carlton, les amis de DSK, etc 09:50 - Au Bettigny, café en face du palais, dont l'affluence a grimpé lors du procès, René Kojfer, un des prévenus, l'ancien chargé des relations extérieures du Carlton, sirote un petit noir au comptoir, serein en apparence, a quelques heures du délibéré. 09:47 - Les camions de direct et les journalistes en nombre sont en place depuis l'aube devant le palais de justice de Lille, constate Nicolas Gubert, journaliste du bureau de l'AFP dans la capitale du Nord. Comme lors du procès, le palais est ceinturé de barrières de métal et les différentes issues surveillées par les forces de l'ordre. 09:45 - EN DIRECT - Dominique Strauss-Kahn doit être fixé en fin de matinée sur le sort que lui réserve le tribunal correctionnel de Lille, 4 mois après le début du procès. L'ancien patron du FMI est accusé de proxénétisme aggravé en bande organisée avec 12 autres personnes, pour des soirées libertines au Carlton de Lille. Le parquet, trouvant les charges retenues par l'instruction non étayées, avait requis sa relaxe "pure et simple". A la barre, DSK a toujours nié être l'instigateur des "parties fines" auxquelles il participait et a assuré ignorer avoir été au courant de la profession des prostituées avec qui il avait des rapports sexuels. Hasard du calendrier, la proposition de loi contre la prostitution arrive aujourd'hui en seconde lecture à l'assemblée, où ses partisans espèrent revenir au texte initial qui prévoit la pénalisation des clients.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire