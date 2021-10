Le livre trace sa route à Rouen

Une rencontre créée par les libraires indépendants et les auteurs de bandes dessinées.

Dans chaque librairie participante, il y en a 11 en tout, le public pourra aller à la rencontre des acteurs de l'édition locale : illustrateurs, écrivains, photographes, graphistes… "C'est une sorte de chasse au trésor et ça plaît aux gens de faire un parcours dans le centre-ville de Rouen et d'aller à la découverte d'autres librairies et d'autres styles mais aussi de découvrir différentes expositions", explique Fred Sendon, de la librairie Au Grand Nulle Part. Et si deux librairies ont fermé leurs portes récemment, Polis et Les chemins d'Anatole, le Bazar Du Bizarre et les ateliers Terre et Feu rejoignent l'aventure cette année. Pour remercier les plus téméraires qui auront parcouru l'ensemble des librairies participantes et rempli intégralement leur carte au trésor, un cadeau leur sera remis.