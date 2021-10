San Francisco (AFP). Twitter dirigé provisoirement par Jack Dorsey, un de ses fondateurs

Twitter se cherche un nouveau patron: le réseau social américain, qui après une entrée en Bourse triomphale peine à convaincre Wall Street, a annoncé jeudi la démission de son directeur général Dick Costolo et son remplacement provisoire par un de ses fondateurs, Jack Dorsey. Le départ de Dick Costolo, qui était depuis six ans chez Twitter dont cinq aux commandes, sera effectif au 1er juillet, mais il continuera à siéger au conseil d'administration. Durant une courte téléconférence avec des analystes jeudi, il a affirmé qu'il partait de son propre chef. "C'était ma décision", a-t-il assuré. "J'ai initié une conversation avec certains membres du conseil d'administration à la fin de l'année dernière sur la succession au poste de directeur général". "Cette transition résulte seulement de la décision de Dick de passer à autre chose", a insisté Jack Dorsey, soulignant que le groupe confirmait ses prévisions pour le trimestre en cours. Il a affiché pour priorité "d'assurer une transition fluide () et la continuation de tout le bon travail que Dick et son équipe ont en cours", assurant qu'il n'y aurait pas de grand changement stratégique. Auteur du premier "tweet", le nom des messages en 140 caractères maximum publiés sur le réseau social, Jack Dorsey en avait aussi été le premier directeur général, entre 2007 et 2008, et restait aujourd'hui président du conseil d'administration. Il est également le patron-fondateur de la société Square, spécialisée dans les paiements mobiles, où il continuera d'exercer ses fonctions actuelles. "Je continuerai de partager mon temps entre les deux entreprises", a-t-il indiqué. - Candidats internes comme extérieurs - La durée de la transition reste pour l'heure incertaine. Jack Dorsey a précisé que la recherche d'un nouveau patron permanent n'avait pas encore commencé, et qu'elle prendrait "le temps nécessaire". Twitter a annoncé la constitution d'un comité de recherche auquel sera associé un autre de ses cofondateurs, Evan Williams, et compte également avoir recours à un cabinet de chasseur de têtes pour réaliser "une recherche mondiale, qui prendra en compte des candidats à la fois internes et extérieurs", selon son communiqué. "Malheureusement cette nouvelle n'est pas surprenante", a commenté Nate Elliott, un analyste du cabinet Forrester, pour qui "Twitter n'est pas très bon en ce moment pour servir ses utilisateurs, ni ses annonceurs publicitaires", notamment parce qu'il innove moins que d'autres réseaux sociaux. "On dirait qu'environ les trois quarts des gens qui se sont jamais inscrits sur Twitter ont arrêté d'utiliser le service. Il y a seulement 18 mois, Twitter était le principal concurrent de Facebook, maintenant il est tombé derrière Instagram, Pinterest, et d'autres sites sociaux", estime l'analyste, qui juge aussi que "les annonceurs sont plus susceptibles d'acheter des publicités sur Facebook que sur Twitter". Des rumeurs d'un départ de Dick Costolo avaient déjà circulé ces derniers mois, sur fond d'inquiétude des investisseurs quant à la trop lente croissance de son nombre d'utilisateurs (302 millions revendiqués fin mars). Le groupe, qui n'a toujours pas dégagé le moindre dollar de bénéfice net, avait en outre enregistré des résultats décevants au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires inférieur à ses propres prévisions et des estimations pour le reste de l'année en-dessous des espoirs des analystes. Reflet des craintes des investisseurs, l'action Twitter a fini la séance à 35,84 dollars jeudi soir, bien loin des plus de 70 dollars jusqu'où elle s'était envolée dans les semaines suivant l'entrée en Bourse, début novembre 2013. L'annonce après la clôture du départ de Dick Costolo lui permettait toutefois de reprendre 3,60% vers 21H45 GMT dans les échanges électroniques d'après-séance.

