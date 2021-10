Call Of Duty Modern Warfare 3 : le premier trailer

L'éditeur Activision présente plus longuement son prochain best-seller Call of Duty Modern Warfare 3 à travers un premier trailer. Ce dernier dévoile un montage des quelques destinations, France, Etats-Unis, Angleterre et Allemagne, modélisées pour mettre en scène cette nouvelle guerre mondiale. Le trailer confirme par ailleurs la date de sortie évoquée depuis des semaines par la presse spécialisée. Call of Duty Modern Warfare 3 sera bien disponible à partir du 8 novembre prochain sur PC, Xbox 360 et PS3.La vidéo est à voir en ce moment même sur tendanceouest.com !



Ubisoft est à l'honneur cette semaine sur la plate-forme de téléchargements Steam , chaque journée verra donc une nouvelle promotion mise en avant. Aujourd'hui, c'est la série Prince of Persia qui voit son prix baisser de façon assez drastique, puisque Les Sables du Temps, Les Deux Royaumes et l'Ame du Guerrier passent à 3,39€ pièce en lieu et place des 9,99 € précédemment demandés. Quant au dernier épisode en date, Les Sables Oubliés, c'est à 10,19€ que l'on pourra se le procurer, au lieu des 29,99€ habituels. C'est donc jusqu'à 19 heures environ que vous pourrez bénéficier de ces offres.



Avec la sortie cet été de Resistance 3 , Sony a eu la bonne idée de réunir Resistance : Fall of Man et Resistance 2 dans une compilation. Cette initiative permettra certainement aux joueurs ayant loupé les deux premiers volets de se mettre à jour dans cette série de FPS développée par Insomniac Games.