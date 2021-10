Mercedes CLA: un break au look unique

Dans le mélange des genres automobiles, Mercedes a joué un rôle pionnier en sortant, dès 2004, un “coupé à 4 portes”, la CLS. Devant le succès, une seconde génération est lancée en 2010, et le constructeur récidiva deux ans plus tard au profit du break. Le “Shooting Brake” était né.

Désormais, Mercedes décline cette recette à la CLA, l’un de ses modèles d’accès. Et le résultat semble tellement réussi qu’en mettant ces deux carrosseries “coupé-break” côte à côte, il est difficile de distinguer qui est qui au premier regard. Sur le plan pratique, la CLA “Shooting Brake” prend l’avantage. La nouvelle silhouette “coupé-break” gagne 25 l utilisables sur le coupé. Son coffre se révèle même plus logeable d’un poil que celui de la récente C Break.

Une consommation élogieuse

Contrepartie à une ligne sans compromis, il faut plier l’échine lorsqu’on s’installe à bord, à l’avant comme à l’arrière. En revanche, l’espace sous plafond s’avère très correct grâce à des assises de siège judicieusement creusées. Reposant les bases techniques de la CLA Coupé, son extrapolation Shooting Brake propose deux turbo-diesel et trois essence. Cette dernière version, avec BVA 7 rapports de série, est soit en traction avant, soit en 4Matic (transmission intégrale). Coiffant l’ensemble, la version d’exception 45 AMG 4Matic est forte de 360 ch.

Au volant, la CLA 45 AMG 4Matic Shooting Brake donne bien sûr la quintessence des capacités dynamiques de cette nouvelle gamme. Mais elle étonne aussi par sa grande docilité au quotidien. Avec 211 ch, la CLA 250 4Matic essence conserve une partie du répondant de l’AMG au profit d’un confort accru.

Diesel bien calibré pour le long cours, la CLA 220 CDI reste un peu bruyante. En revanche, ses 177 ch couplés, durant l’essai, à la boîte 7G-DCT à double embrayage 7 rapports, donne une traction avant assurée en toutes circonstances. Et attractive aussi par ses consommations élogieuses, autour des 6,7 l./100 durant nos tests.

Performances :

Carrosserie: “coupé break” Shooting Brake 5 portes 5 places de 4,63 m de long. Coffre 5 pl./2 pl. : 495-1.354 l.

Poids: 1.430 à 1.615 kg selon modèle et équipement.

Performances (données constructeur, 200 bvm6/220 CDI bva7) : V Max : 225/225 km/h. 0-100 km/h : 8”8/8”3.

Conso moy. norm: 7,7-4,7-5,8/4,9-3,8-4,2 l./100.

CO2: 134/108 g/km.

Prix: 20 versions essence et diesel de 30 900 € (CLA 180 122 ch bvm6 Insp.) à 63.100 € (CLA 45 AMG 4Matic 360 ch bva7).