Londres (AFP). Décès à 93 ans de l'acteur britannique Christopher Lee

L'acteur britannique Christopher Lee, qui a joué dans James Bond, Star Wars, le Seigneur des Anneaux et incarné Dracula à l'écran, est décédé dimanche à l'âge de 93 ans, a appris jeudi l'AFP auprès des services de l'état civil de la mairie de Kensington et Chelsea. "Je suis en mesure de confirmer que nous avons établi le 8 juin l'acte de décès de M. Christopher Lee qui est décédé le 7 juin", a déclaré une porte-parole de la municipalité du sud-ouest de Londres. Ce géant du cinéma est mort à l'hôpital londonien de Chelsea et Westminster où il avait été admis pour des problèmes respiratoires, selon le Daily Telegraph. L'annonce de son décès a été différée à la demande de sa femme qui a d'abord voulu avertir tous les membres de la famille, a ajouté le quotidien. Les témoignages ont aussitôt afflué pour saluer la mémoire de cet acteur luciférien par excellence qui pouvait se vanter d'avoir été le seul à avoir incarné Frankenstein, le docteur Fu-Manchu, Raspoutine et surtout l'immortel comte Dracula, rôle qu'il avait interprété à huit reprises entre 1958 et 1976. Le maire de Londres, Boris Johnson, a été l'un des premiers à rendre hommage au "maître du macabre". Christopher Lee était le roi incontesté du film d'épouvante malgré une carrière riche d'environ 250 films, qui ne se limitait pas à ce genre. Il a également excellé dans le rôle de Scaramanga, le redoutable ennemi de James Bond dans "L'homme au pistolet d'or". Récemment, il a confirmé son talent pour les rôles de méchant dans les épisodes de la Guerre des étoiles et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Du haut de son 1,95 mètres, il pouvait paraître effrayant avec son regard noir profond surmonté d'épais sourcils, son grand front et ses mains longues et fines, au service d'une voix caverneuse à souhait. Né à Londres le 27 mai 1922, Christopher Lee descendait par sa mère d'une des plus anciennes familles italiennes, les Carrandini, dont la lignée remonte à Charlemagne.

