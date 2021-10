Le break Golf SW devient “un baroudeur”

L’argument majeur de la Golf SW, sa carrosserie break, tient évidemment à son coffre bien plus généreux. C’est donc à partir de cette formule plus rationnelle que ludique que Volkswagen a choisi de brouiller les cartes, en sortant simultanément trois variantes inédites.

La première transpose l’esprit de la tonique Golf GTD, pendant diesel de l’illustre GTI, à la Golf SW. Cette traction avant est donc animée par un 2.0 TDI de 184 ch, avec boîte 6 vitesses ou bva DSG 6 rapports à double embrayage (+ 1 730 €). Elle reprend les quelques signes discrets de sportivité propres à la berline GTD.

La seconde, la Golf R SW, joue pour sa part les familiales de choc avec son 2.0 TSI essence de 300 ch, avec boîte DSG6 et transmission intégrale 4Motion configurée en mode ultra-sportif. Mais elle n’est pour l’instant pas importée sur l’Hexagone.

La Golf des escapades

La troisième Golf SW au tempérament plus affirmé se nomme Alltrack. Appliquant la recette de la Passat Alltrack, initiée en 2012, ce break compact se positionne à la lisière des SUV, doté des moyens nécessaires pour s’affranchir des routes goudronnées et aborder l’univers du tout-chemin. Garde au sol légèrement rehaussée de 20 mm, face avant redessinée et bas de caisse chromés lui insufflent un look “baroudeur”.

Installée dans la crème de la gamme, la Golf Alltrack a quelques équipements distinctifs à bord, applications décoratives façon magnésium sombre sur la console centrale, pédalier en acier inox ou infodivertissement avec GPS Discover Media à la pointe. Des attentions qui s’ajoutent aux attributs de la meilleure finition Carat dont l’Alltrack est déjà pourvue.

Et sous le capot, on a le choix entre un 1.6 TDI de 110 ch et deux 2.0 TDI, de 150 et 184 ch, ce dernier bloc étant servi par une boîte DSG 6 rapports à double embrayage. Ici, les 4 roues motrices 4Motion sont de série, secondées par un programme électronique qui en optimise l’action en adhérence délicate.

Au volant, la Golf GTD SW sort du lot par un potentiel d’accélération détonant, combiné à un châssis assez incisif sur les tracés montagneux. On sent cette traction avant habile à la manœuvre grâce à une motricité de premier ordre.

Sur la route, la Golf Alltrack TDI 180 ch n’apparaît pas si différente dans ses attitudes, malgré sa garde au sol surélevée. Mais c’est en progressant sur des pistes de terre que cette version prend tout son sens, traversant gués et petits franchissements avec assurance. L’amortissement piloté DCC (1 065 €) ajoute alors un surcroît de confort et d’agilité comportementale.

Performances :

Année: 2015

Carrosserie: break surélevé 5 portes 5 places de 4,43 m de long. Coffre : 605/1.620 l. Poids à vide: 1.584 kg (2.0 TDI 184 ch).

Start-Stop avec récupération de l’énergie au freinage, de série.

Prix : trois versions turbo-diesel Alltrack de 32 150 € à 37 320 €. Deux versions turbo-diesel GTD SW à 36 170 € et 37 900 €.