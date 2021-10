Salon des Loisirs Créatifs et Artisanats à la Chapelle Montligeon

Organisé par l'association "Les Mercredis Récréatifs", vous y trouverez tous les matériaux nécessaires pour la couture et les loisirs créatifs avec des démonstrations et des ateliers pour petits et grands. 40 exposants sont attendus et plus de 1500 visiteurs.



Rendez-vous, samedi et dimanche de 10h à 18h, à la salle omnisport à la Chapelle Montligeon. L'entrée est gratuite.



Ecoutez, Alain Pinart, membre de l'organisation.

Salon des Loisirs Créatifs et Artisanats