Laszlo Fulop, le nouveau gardien de la JS Cherbourg (AUDIO)

La pression peut enfin retomber pour André Baude et le staff de la JS Cherbourg. Avec l'arrivée de Laszlo Fulop dans les buts, le club espère avoir trouvé une personnalité pour succéder à l'impressionnant Obrad Ivezic.

Du caractère

A 37 ans, Laszlo Fulop arrive du club de Sélestat, relégué en ProD2 en cette fin de saison 2014/2015. Le gardien y a d'ailleurs cotoyé Ivezic pendant trois saisons. "Cela ne me fait pas peur d'arriver après lui, je suis prêt à relever le défi" annonce la recrue, bien décidée à accompagner la JS Cherbourg dans une belle aventure.

"Je vais apporter mon expérience, je souhaite retrouver mon niveau dans ce club qui monte en puissance et qui visera bientôt la LNH" affirme Laszlo Fulop, qui confie vouloir poursuivre sa carrière de gardien le plus longtemps possible, "tant que mon corps le pourra". Sur le terrain, le chauve confie être un tantinet "mauvais perdant. Mais mon ancien coach dit que cela me tire vers le haut".

Des amis à Cherbourg

Il lui tarde de jouer à Cherbourg, dont on lui a déjà décrit l'ambiance. "La salle, la ville, les paysages : on m'a dit que c'était pour moi. Et puis il y a d'anciens adversaires dans l'équipe, et d'ancien coéquipiers". Le Hongrois a en effet tissé des liens très forts avec Rabah Soudani et Williams Manebard, lorsqu'ils jouaient à Saint-Cyr-sur-Loire. A l'époque, l'équipe avait gravi les échelons de la N1 à la LNH avant un brutal dépôt de bilan.

Laszlo Fulop retrouvera aussi à Cherbourg un compatriote, Istvan Redei, arrière droit fraichement recruté. "Je lui donnerai des cours de français" plaisante le gardien, qui vit depuis 14 ans en France et s'installera dans le port du Cotentin avec son épouse et son fils de 5 ans.

BONUS AUDIO

