Canteleu : un an et demi plus tard, le vol à main armée est élucidé

Le 27 octobre 2013, il est 9h lorsque trois individus le visage dissimulé pénètrent dans le tabac presse le Chiquito situé à Canteleu. L'un des individus gaze la gérante à l'aide d'une bombe lacrymogène, un deuxième individu l'étrangle et lui donne un coup de genou dans le but de la faire chuter tandis qu'un troisième individu vole des cartouches de cigarettes.

C'est le mari de la gérante qui interrompt l'action des trois mis en cause qui s'enfuient avec la caisse. Malgré le plan de recherche activé par la police, les individus ne sont pas retrouvés.

Deux interpellés

La brigade criminelle de la sûreté départementale se saisit de l'enquête et découvre une bombe lacrymogène ainsi qu'une chaussure de sport sur les lieux de l'agression. Les objets sont envoyés à l'institut national de police scientifique à Lille et à l'institut génétique de Nantes Atlantique. Les enquêtes aboutissent à l'identification de l'ADN d'un suspect. Ce dernier est surveillé par la police.

Le mardi 9 juin à 6h15 du matin, la brigade criminelle de la sûreté départementale et la compagnie départementale d'intervention interpellent trois individus à Canteleu. La perquisition du domicile du premier jeune (né en 1992) permet la découverte de résine de cannabis, de 66g d'héroïne, ainsi que d'un téléphone portable comportant un listing de clients. Un second individu, né en 1994 a été interpellé. Le troisième jeune a été mis hors de cause.

Les deux mis en cause ont été déférés ce mercredi 10 juin au parquet.