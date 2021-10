Une « Marianne d'Or » pour L'Aigle

Les Mariannes d'Or mettent à l'honneur les actions menées dans l'intérêt général, qui donnent un sens à la gouvernance locale.

La ville de L'Aigle s'en est vu attribuer une, ce mercredi 10 juin, pour récompenser de nouvelles animations, avec comme fil directeur « donnons du sens au mieux vivre ensemble » : par exemple avec l'installation de nouvelles aires de jeu (La Garenne et Mérouvel), l'accueil des nouveaux habitants, l'organisation des « dimanches après-midi à L'Aigle » chaque 1premier dimanche du mois, et des concerts gratuits « Sous les platanes » les dimanches de juillet et août dans les jardins municipaux.

C'est aussi l'incitation faite aux commerçants de fleurir le centre-ville, ou encore la retransmission sur le web des conseils municipaux (d'ici fin 2015) pour inciter les jeunes à participer à la vie locale.

L'Aigle a été lauréate ce mercredi, comme Lyon, Pau ou Saint-Étienne. La cérémonie était organisée à la mairie du 8ème arrondissement de Paris.