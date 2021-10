Découvrez en avant-première, des films venus de tous horizons en présence des plus grands noms du cinéma européen et international. Plus de 70 séances en salles sont proposées au public, et 3 projections Ciné-Swann sur la plage. Sept films de toutes nationalités sont présentés au Grand Jury et au Jury du Prix de la Jeunesse.

Pratique. Du mercredi 10 au dimanche 14 juin à Cabourg. www.festival-cabourg.com.