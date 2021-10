Du 12 au 14 mai derniers, Kendji Girac a entonné ses tubes "Andalouse" et "Color Gitano". Le spectacle sera diffusé dans plus de 200 salles de cinéma le 17 septembre en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. La diffusion sera assurée par Pathé Live.

Ce rendez-vous offrira quelques surprises aux fans du chanteur. Un "making-of de sa tournée ainsi qu'une interview de l'artiste complèteront la séance.

Les billets seront disponibles à compter du 11 juin.