Rouen : après un accident, ils cachent les plaques d'immatriculation dans leurs pantalons

Ce mardi dans la nuit, l'unité canine légère patrouille à Rouen lorsqu'elle est requise pour un véhicule ayant provoqué un accident avec des voitures stationnées rue Stanislas Girardin. A bord de la voiture concernée, deux individus qui prennent la fuite à pied.

Arrivés sur place, les policiers constatent que cinq véhicules ont été dégradés par le conducteur et son passager. Ils retrouvent leur véhicule immobilisé en contre-sens. Problème : les deux plaques d'immatriculation ont été arrachées, semble-t-il par les deux fuyards.

Les policiers partent à leur recherche. Ils les retrouvent en train de marcher près du Mont Riboudet. Les plaques d'immatriculation arrachées dépassent de leur pantalon. Agés de 18 et 19 ans et domiciliés à Canteleu, ils reconnaissent avoir provoqué l'accident et avoir pris la fuite, paniqués. Tous les deux sont ivres. Ils sont interpellés.