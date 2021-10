Hong Kong (AFP). Banque: HSBC annonce un vaste plan de réduction des coûts, jusqu'à 25.000 emplois menacés

La banque britannique HSBC a annoncé mardi un vaste plan de réduction des coûts et une réorganisation de ses opérations qui passe par la cession de ses opérations au Brésil et en Turquie au bénéfice de l'Asie. La banque prévoit la suppression d'environ 10% de ses effectifs, ce qui représente entre 22.000 et 25.000 emplois dans le monde. HSBC "vise des réductions de coûts de 4,5 à 5,0 milliards de dollars par an d'ici 2017", une restructuration qui devrait coûter à la banque entre 4 et 4,5 milliards de dollars pendant cette période. Dans sa note à la Bourse de Hong Kong, HSBC ne mentionne pas la suppression de dizaines de milliers d'emplois évoquée ces derniers jours par la presse britannique mais indique vouloir procéder à "un redéploiement de ses ressources". Le géant britannique, qui emploie 266.000 personnes à travers le monde, "veut vendre ses opérations en Turquie et en Brésil" tout en maintenant dans ce dernier pays "une présence" pour ses clients institutionnels. HSBC entend parallèlement "accélérer ses investissements en Asie", en particulier dans le sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est "pour capter des opportunités de croissance future et s'adapter aux évolutions structurelles" du marché bancaire, a souligné le groupe. Le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, devait exposer son plan mardi matin à partir de 08h00 à Londres (07h00 GMT) lors d'une présentation aux investisseurs.

