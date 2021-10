Réunification : Mayer-Rossignol et Beauvais défendent l'enseignement supérieur

Une cinquantaine de militants socialistes dont plusieurs élus locaux comme la député Laurence Dumont ou la maire de Mondeville, Hélène Mialon-Burgat, ont répondu présent à l'appel des présidents des régions Basse et Haute-Normandie, ce lundi 8 juin. Il s'agissait à Mondeville de leur sixième réunion publique, après être notamment passé à Lisieux, Saint-Lô, Alençon, Vire et Yvetot. Demain, les deux leaders régionaux seront au Havre.

A Mondeville, Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol ont consacré leur soirée à débattre de l'accompagnement du conseil régional envers l'enseignement supérieur. "S'il y a bien un domaine ou 1+1 font 3, c'est bien celui de l'enseignement supérieur", a tout de suite présenté le président bas-normand. "Nous faisons ces réunions car la réunification à venir au 1er janvier prochain se fait pour les Normands, mais surtout par les Normands", indiquait son homologue haut-normand quelques instants plus tard. Ils se sont félicités d'être à la tête de "la région la mieux gérée de France", qui ne faisant plus qu'une, sera dotée d'un budget de trois milliards d'euros, en incluant les fonds européens désormais gérés par les Régions.

"Ce bon état de santé nous permet d'investir dans des domaines qui ne relèvent pas de la région, comme la santé et comme... l'enseignement supérieur. Pour des questions de choix politiques, nous avons voulons agir dans l'enseignement supérieur, si porteur pour un territoire. Il s'agit d'une clé pour l'avenir de la Normandie. Et oui dans ce domaine notamment il y a une différence entre la Droite et la Gauche", a fait savoir Nicolas Mayer-Rossignol.

Ils ont évoqué la vie sur les campus, indissociable du dynamisme d'un territoire, ainsi que l'importance de travailler sur l'attractivité internationale des établissements normands. "Il nous faut attirer les meilleurs du monde dans nos filières d'excellence comme la recherche sur les énergies marines renouvelables ou le nucléaire notamment."