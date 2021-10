Une websérie tournée à Rouen

Dawn of crime ne vous parle peut-être pas, mais il n'est pas sans vous évoquer Dawn of justice, le titre du futur blockbuster américain dans lequel Batman et Superman s'affronteront.

Dans cette web série, les univers de Gotham et de Metropolis se confrontent. "L'histoire commence lorsque Gordon et Clark Kent se rencontrent sur une scène de crime", raconte Véga Urei, créateur de la websérie. Les premiers épisodes donnent le ton : toute l'intrigue est basée sur la résolution du crime. Une enquête qui se veut policière. "Nous avons déjà tourné deux épisodes, le troisième sera tourné début juin", précise Véga. Si l'ensemble des participants est bénévole, certains acteurs sont professionnels. Véga, qui interprête Clark Kent, espère pouvoir intégrer une agence de comédiens pour pouvoir devenir "le Superman français".