Les cadeaux de la semaine sur Tendance Ouest

Une machine à café Magimix offert par Vive le jardin à St Lô et Granville et Florévie à Avranches et Coutances:

Votre machine à café expresso d'une valeur de 180 euros vous est offert cette semaine en envoyant le mot clé TENDANCE par SMS au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Vos places pour le match CAEN - MARSEILLE:

Dimanche prochain à 21 heures, ce sera le dernier match de la saison pour le SM Caen. Les joueurs de Franck Dumas ne sont pas encore sûrs de rester en LIGUE 1 l'année prochaine. C'est donc un match à enjeu que nous vous proposons de suivre.

Pour remporter vos places, envoyez le mot clé TO par SMS au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

Vos places pour le festival JAZZ SOUS LES POMMIERS:

A l'occasion des 30 ans du festival « Jazz sous les pommiers » gagnez vos places pour le festival de Coutances du 28 mai au 4 juin et un coffret collector des affiches du festival « Jazz sous les pommiers »

Pour remporter vos places, envoyez le mot clé JAZZ par SMS au 7 10 26 (0.50 euro + coût d'envoi d'un SMS).

A remporter aussi cette semaine: