Ankara (AFP). Turquie: le parti d'Erdogan perd la majorité absolue, le parti kurde au Parlement

Le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan a remporté les élections législatives de dimanche en Turquie mais a perdu sa majorité absolue au Parlement et ne pourra plus gouverner seul, selon le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Le Parti de la justice et du développement (AKP), au pouvoir depuis 2002, obtient 259 sièges de députés sur 550 avec 41% des voix, alors que le parti kurde HDP (Parti démocratique du peuple) a rassemblé 12,5% des voix et enverra 78 députés au Parlement, selon des résultats portant sur 98% des suffrage cités par les télévisions.

