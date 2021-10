Ankara (AFP). Législatives en Turquie : le parti d'Erdogan en tête mais pourrait perdre la majorité absolue

Le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête aux élections législatives de dimanche mais pourrait perdre la majorité absolue qu'il détenait depuis treize ans au Parlement turc, selon des résultats partiels publiés par les médias. En revanche, le parti kurde HDP (Parti démocratique du peuple) a franchi la barre des 10% des suffrages et réussi à envoyer des députés au Parlement, selon les mêmes résultats portant sur près de 75% des suffrages dépouillés, dévoilés par les télévisions turques. Il obtiendrait plus de 70 sièges. Si ces chiffres sont confirmés, ce scrutin enterre le projet de M. Erdogan de réformer la Constitution pour renforcer ses pouvoirs, dont il avait fait sa priorité. Vainqueur de toutes les élections depuis 2002, le Parti de la justice et du développement (AKP) recueillerait autour de 43% des voix et un peu moins de 270 des 550 sièges de députés, le contraignant à former un gouvernement de coalition. Aux dernières législatives de 2011, il avait réuni 49,8% des suffrages. Les deux principaux concurrents du parti au pouvoir, le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) et le Parti de l'action nationaliste (MHP, droite), obtiendraient respectivement autour de 24 et 17% des voix, soit 124 et 85 sièges. La participation au scrutin est de l'ordre de 85%.

