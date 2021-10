Istanbul (AFP). Les Turcs ont voté pour les législatives, l'avenir d'Erdogan dans la balance

La Turquie a voté dimanche pour des élections législatives indécises mais cruciales pour l'avenir du président Recep Tayyip Erdogan, qui espère une large victoire de son parti, au pouvoir depuis treize ans, pour renforcer sa domination contestée sur le pays. Les bureaux de vote du pays ont fermé leurs portes à 17h00 locales (14h00 GMT) au terme d'une journée marquée par une forte participation, malgré un attentat qui a fait deux morts et plus d'une centaine de blessés vendredi lors d'une réunion publique du parti kurde dans son fief de Diyarbakir (sud-est). Les premiers résultats sont attendus en soirée et devraient consacrer une nouvelle victoire du Parti de la justice et du développement (AKP,) de M. Erdogan. Vainqueur de tous les scrutins depuis 2002, le parti islamo-conservateur se présentait pour la première fois affaibli face aux électeurs, victime du déclin de l'économie et des critiques sur sa dérive autoritaire. Les derniers sondages le créditaient de 40 à 42% des voix, nettement en dessous de son score de 2011 (49,9%). L'ampleur de ce recul sera déterminante pour le chef de l'Etat, qui a décidé de jouer son va-tout à l'occasion de ce scrutin où il n'est pas candidat. Premier ministre à poigne pendant onze ans, M. Erdogan a été élu haut-la-main chef de l'Etat en août dernier et a rendu sur le papier les clés de l'exécutif et du parti à son successeur, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu. Mais, bien décidé à garder les rênes du pays, il plaide depuis pour la présidentialisation du régime et le renforcement de ses pouvoirs, contre ses opposants qui redoutent l'avènement d'une "dictature constitutionnelle". Pour réussir son opération, M. Erdogan a besoin d'un raz-de-marée électoral. Si l'AKP rafle les deux tiers (367) des 550 sièges de députés, il pourra voter seul la réforme constitutionnelle qui renforce ses prérogatives. S'il n'en obtient que 330, il pourra la soumettre à référendum. Sinon, il devra renoncer à ses ambitions. "La participation est élevée, c'est un bon signe pour la démocratie", s'est réjoui le chef de l'Etat en votant à Istanbul, "la Turquie montre des signes de stabilité et de confiance". - 'Je n'ai plus confiance' - Malgré l'usure du pouvoir, M. Erdogan garde une forte popularité dans le pays. "J'ai voté à nouveau (pour l'AKP) parce que je veux que la Turquie soit dirigée par un président fort", a confié à l'AFP Mehmet Köse, 50 ans, un vendeur de fruits d'Istanbul. Mais les dernières enquêtes d'opinion suggèrent que le président pourrait perdre son pari. "J'ai voté pour l'AKP aux précédentes élections parce qu'ils ont fait du bon travail. Mais je n'ai plus confiance en eux", a dit Murat Sefagil, 42 ans, un autre électeur stambouliote. Plus que les deux grands partis d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) et le Parti de l'action nationaliste (MHP, droite), le parti kurde constitue le principal obstacle sur la route de M. Erdogan. S'il franchit la barre des 10% des voix, requise pour entrer au Parlement, le Parti démocratique du peuple (HDP) obtiendrait plus de 50 sièges de députés et priverait ainsi l'AKP de la majorité qualifiée qu'il espère. En cas de poussée du CHP et du MHP, le parti au pouvoir pourrait même perdre sa majorité absolue. Le chef de file du parti kurde, Selahattin Demirtas, un "quadra" charismatique et ambitieux, a mené une campagne moderne, très marquée à gauche et résolument dirigée contre M. Erdogan et son gouvernement, afin d'élargir son audience au-delà de la seule communauté kurde (20% de la population turque). "J'ai voté pour le HDP parce que c'est un parti dynamique capable d'apporter un réel changement", a confié Hazal Öztürk, 19 ans, qui votait pour la première fois à Istanbul. Au terme de longues semaines d'une campagne tendue, marquée par les invectives et les violences, les chefs du gouvernement et de l'opposition ont prêché l'apaisement. "Nous avons vécu une campagne parfaitement inégale", a déploré le chef du CHP, Kemal Kiliçdaroglu, en déposant son bulletin dans l'urne à Ankara, "j'espère que ces élections permettront d'élargir la démocratie et notre liberté". "Nous voulons que ce jour soit une fête pour la démocratie", a renchéri dans son fief de Konya (centre) le chef du gouvernement Ahmet Davutoglu, qui en a profité pour annoncer l'arrestation d'un suspect après l'attentat de Diyarbakir.

