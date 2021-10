Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP). Près de 4.000 personnes manifestent contre le G7 en Bavière

Près de 4.000 manifestants ont défilé samedi largement dans le calme à Garmisch-Partenkirchen, station de sport d'hiver de Bavière (sud de l'Allemagne), contre le sommet du G7 qui commence dans la région dimanche. Les manifestants, des altermondialistes, écologistes, ou anti-capitalistes étaient 3.600 selon la police bavaroise, 5.000 selon les organisateurs. Ils étaient encadrés par une forte présence policière. Par une grosse chaleur dans l'après-midi, prélude à un orage, un cortège très coloré - à l'exception d'une minorité d'anarchistes tout de noir vêtus - a défilé dans les rues pittoresques de la localité alpine. Quelques échauffourées ont eu lieu en fin d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP, avec jets de fumigènes par les manifestants et utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. La police a déploré dans un tweet sept blessés dans ses rangs. Mais à part ces accrochages isolés, la manifestation est restée calme, et la police a même salué dans un tweet une "protestation joyeuse". Certains manifestants arboraient les costumes traditionnels bavarois - culotte de peau et chemise à carreau pour les hommes, robe colorée et tablier (dirndl) pour les femmes. Les manifestants s'insurgent contre la tenue du sommet du G7, qui réunira à partir de dimanche les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats-Unis, du Canada, du Japon, d'Allemagne, de France, d'Italie et du Royaume-Uni, au château d'Elmau, à une quinzaine de kilomètres de Garmisch-Partenkirchen. "Vive la solidarité internationale", criaient les manifestants, ou encore "Anticapitalista!". "C'est la première manifestation de toute ma vie, c'est génial!", s'enthousiasmait auprès de l'AFP Egon Rüppel, 74 ans. Les opposants au G7 ont dénoncé le déploiement policier massif autour de l'événement pour étouffer dans l'oeuf les manifestations. Au moins 22.000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés, et une zone interdite de plusieurs kilomètres carrés entourée d'un grillage a été mise en place autour du château qui abritera les discussions. Dans la soirée un orage s'est déclaré, accompagné de pluies torrentielles, et un campement abritant plusieurs centaines de militants, au bord de la rivière Loisach, a été évacué.

