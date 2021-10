Berlin (AFP). Ligue des champions: onze sans surprise pour la Juve et le Barça

La Juventus Turin et le FC Barcelone alignent des équipes sans surprise pour la finale de la Ligue des champions, samedi à Berlin (20h45), selon les compositions twittées par les deux clubs. Les Catalans se présentent dans leur traditionnel 4-3-3, avec en attaque le trio "MSN", Messi-Suarez-Neymar, auteur de 120 buts cette saison toutes compétitions confondues. Dans l'entrejeu, Busquets occupe sa position axiale, entouré du capitaine Iniesta et de Rakitic, titularisé comme prévu plutôt que Xavi. Ce dernier, s'il entrait en jeu, disputerait son 151e match en C1, record absolu, une unité devant son compatriote, le Madrilène Casillas. En défense, la paire Piqué-Mascherano officie en charnière, épaulée sur les flancs par Dani Alves et Jordi Alba. Dans les cages, Ter Stegen est titularisé comme d'habitude en C1. Côté italien, avec le forfait de Chiellini en défense centrale, c'est Barzagli qui est titularisé avec Bonucci, encadrés par les latéraux Lichtsteiner et Evra. Le capitaine Buffon tient son poste de gardien. Au milieu, Pirlo est entouré par Marchisio et Pogba, derrière un Vidal meneur de jeu en soutien du duo Tevez-Morata. Juventus: Buffon (cap.) - Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra - Marchisio, Pirlo, Pogba - Vidal - Tevez, Morata Entraîneur: Massimiliano Allegri FC Barcelone: Ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta (cap.) - Messi, Suarez, Neymar Entraîneur: Luis Enrique Arbitre: Cüneyt Çakir (TUR)

